У Хмельницькому хворому з підозрою на коронавірус діагностували пневмонію
Про це сьогодні сказав голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет під час брифінгу щодо ситуації, яка склалася в області у зв’язку з випадком можливого захворювання на коронавірусну інфекцію.
“На сьогодні ви не почуєте від нас персональних даних тієї особи (чоловіка), яка знаходиться в обсервації, і в якої є підозра на коронавірус, ми не хочемо псувати життя цій людині і її родині. Хочу зазначити, що ця особа перебувала на території держави Греція. Повернулася ця особа з Греції 22 лютого, а стан її здоров’я погіршився 4 березня. Тоді ця особа звернулася по медичну допомогу і була госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом “пневмонія”. Щодо цієї особи були вжиті всі заходи, відібрані біологічні зразки, проведені аналізи на грип А і В, вони були негативними. Біологічні зразки цієї людини також були надіслані до лабораторії у Київ, наразі діагноз “коронавірус” не підтверджено”, - сказав голова ОДА Дмитро Габінет.
Як поінформувала під час брифінгу в.о. директора Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна, хворий звернувся до лікарні сам з високою температурою та кашлем, йому було діагностовано пневмонію. З огляду на те, що хворий поінформував про своє перебування у Греції, медперсонал відразу використовував засоби індивідуального захисту, а пацієнта було ізольовано, проте спершу підозри на коронавірус не було.
“Проте на ранок стан хворого погіршився: підвищилася температура, наростали явища дихальної недостатності. Враховуючи це, а також те, що рентгенологічно ми мали картину атипової пневмонії, було прийнято рішення поставити йому діагноз “коронавірусна інфекція” під питанням”, - розповіла Піддубна.
У хворого взяли біологічний матеріал, зробили аналізи в обласній лабораторії на грип А і В (негативний), а також відправили зразки у Київ на дослідження, результатів яких сьогодні очікують. Як тільки відповідь отримають, про неї буде поінформовано громадськість.
Піддубна ще раз нагадала про симптоми, які можуть вказувати на коронавірусну інфекцію: важкий, гострий респіраторний синдром, висока температура, сухий кашель. Учасники брифінгу також наголосили, що до отримання результатів тестів на коронавірус, діагноз залишається під питанням.