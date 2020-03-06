У Хмельницькому хворому з підозрою на коронавірус діагностували пневмонію

У Хмельницькій інфекційній лікарні на обсервації та лікуванні перебуває пацієнт із підозрою на коронавірус та підтвердженим діагнозом “пневмонія”.

Про це сьогодні сказав голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет під час брифінгу щодо ситуації, яка склалася в області у зв’язку з випадком можливого захворювання на коронавірусну інфекцію.

“На сьогодні ви не почуєте від нас персональних даних тієї особи (чоловіка), яка знаходиться в обсервації, і в якої є підозра на коронавірус, ми не хочемо псувати життя цій людині і її родині. Хочу зазначити, що ця особа перебувала на території держави Греція. Повернулася ця особа з Греції 22 лютого, а стан її здоров’я погіршився 4 березня. Тоді ця особа звернулася по медичну допомогу і була госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом “пневмонія”. Щодо цієї особи були вжиті всі заходи, відібрані біологічні зразки, проведені аналізи на грип А і В, вони були негативними. Біологічні зразки цієї людини також були надіслані до лабораторії у Київ, наразі діагноз “коронавірус” не підтверджено”, - сказав голова ОДА Дмитро Габінет.

Як поінформувала під час брифінгу в.о. директора Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна, хворий звернувся до лікарні сам з високою температурою та кашлем, йому було діагностовано пневмонію. З огляду на те, що хворий поінформував про своє перебування у Греції, медперсонал відразу використовував засоби індивідуального захисту, а пацієнта було ізольовано, проте спершу підозри на коронавірус не було.

“Проте на ранок стан хворого погіршився: підвищилася температура, наростали явища дихальної недостатності. Враховуючи це, а також те, що рентгенологічно ми мали картину атипової пневмонії, було прийнято рішення поставити йому діагноз “коронавірусна інфекція” під питанням”, - розповіла Піддубна.

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У хворого взяли біологічний матеріал, зробили аналізи в обласній лабораторії на грип А і В (негативний), а також відправили зразки у Київ на дослідження, результатів яких сьогодні очікують. Як тільки відповідь отримають, про неї буде поінформовано громадськість.

Піддубна ще раз нагадала про симптоми, які можуть вказувати на коронавірусну інфекцію: важкий, гострий респіраторний синдром, висока температура, сухий кашель. Учасники брифінгу також наголосили, що до отримання результатів тестів на коронавірус, діагноз залишається під питанням.