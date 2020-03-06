МОЗ запускає Telegram-канал “Коронавірус_інфо”

Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал “Коронавірус_інфо” з інформацією щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це інформує Урядовий портал.

“Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал “Коронавірус_інфо” з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я, де публікуватимуться всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.