ВООЗ дала “рецепт” приготування гелевого антисептика

Всесвітня організація охорони здоров'я поширила рекомендації, як самостійно зробити спиртовмісний гелевий антисептик.

Документ із докладними інструкціями містить кілька варіантів приготування засобу особистої гігієни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Для приготування 1 л гелю, що є оптимальним варіантом для домашніх умов або локальної аптеки, необхідно використати 833,3 мл етилового спирту, 41,7 мл пероксиду водню, 14,5 мл гліцерину. Ці інгредієнти необхідно розчинити із додаванням необхідної кількості кип’яченої або дистильованої води та зберігати у герметичній місткості.

Приготовлений антисептик можна розлити у місткості меншого об'єму для зручності використання.

Читайте також: ВООЗ досі не вважає спалах коронавірусу пандемією

У багатьох країнах Європи та світу у зв'язку з поширенням панічних настроїв серед населення, спекуляцій та неефективних дій влади відчувається брак засобів захисту, які можуть запобігати зараженню коронавірусом та поширенню епідемії. Особливо йдеться про антисептики, маски та респіратори.

Натомість, як рекомендує ВООЗ, звичайні маски не гарантують захисту від коронавірусу. Тому здоровим людям, які не належать до визначених груп ризику, немає сенсу застосовувати маски. Натомість ці засоби повинні використовувати хворі, особи, які мають ризик захворіти, а також медичні працівники.