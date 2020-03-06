Побачити на власні очі: Зеленський хоче відвідати всі області України

Президент Володимир Зеленський планує у найближчі місяці відвідати всі області України, щоб зрозуміти, які проблеми хвилюють людей на місцях, і передати уряду для вирішення.

Про це він заявив під час спілкування з місцевими мешканцями та представниками ЗМІ у ході робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу відвідати у найближчі місяці всі області України, хочу зрозуміти всі проблеми. Вирішувати все це буде уряд і прем'єр-міністр. Ми хочемо дійсно побачити на власні очі", - сказав Зеленський.

За словами Президента, йому кажуть, що всі українці незадоволені медичною реформою, але сьогодні він побачив, що насправді це не так.

"Ми заїхали (до Полтавської обласної лікарні - ред.) і бачимо, що є багато людей, які бачать, що будуть зміни у якості медицини. Така сама ситуація, коли мені кажуть, що у нас із промисловістю все нормально. Вчора зустрілися (з бізнесменами Полтавщини - ред.) і побачили, що з промисловістю майже все ненормально", - констатував Зеленський.

Він розповів, всі ці стратегічні проблеми, про які люди говорять йому в областях, представники Офісу Президента записують, потім передають в уряд і очікують побачити від уряду тактику і стратегію їх вирішення.

"Щоб розуміти, які проблеми, треба спілкуватися з людьми не по телефону, не у Facebook, хоча у Facebook прикольно. Але, мені здається, (треба — ред.) дивитись в очі і розуміти... Якщо ми не будемо так зустрічатись, я думаю, що глибину будь-якої проблеми ми не зрозуміємо", - сказав Зеленський.

Фото: Офіс Президента