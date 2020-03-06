Влада працюватиме над збільшенням зарплат лікарям - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що влада працюватиме над збільшенням розміру заробітних плат лікарям.

Про це він заявив під час спілкування з пресою та місцевими жителями у рамках робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми ставимо питання до міністерства, до нового міністра. Ви знаєте, що на “первинці” заробітні плати вищі, зараз ми будемо всі працювати, щоб підняти заробітну плату лікарям. Ми дуже цінуємо цю професію, розуміємо, що вони як наша армія на Донбасі бореться за наші життя, так у цивільному житті саме лікарі борються за наші життя”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, реформа вторинної ланки медичної допомоги має стартувати 1 квітня. На даний час більш ніж 1,7 тис. медичних закладів подали до НСЗУ свої пропозиції щодо надання медичних послуг за 27 пакетами в межах програми медичних гарантій.

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На Програму медичних гарантій у 2020 році виділено 72 млрд грн.

Фото: пресслужба глави держави