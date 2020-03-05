Місцеві вибори: Зеленський чекає від полтавського бізнесу "конкретних прізвищ" кандидатів

Президент Володимир Зеленський закликав представників місцевого бізнесу Полтавщини розповісти йому про людей, яких поважають у регіоні і які можуть іти на місцеві вибори.

Про це він заявив під час зустрічі з малим та середнім бізнесом у Полтавській області - захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Я хочу з вами поспілкуватися з приводу того, які є люди, яких ви поважаєте, з Полтавщини. Для мене це важливо, особливо для місцевих виборів, яких людей ви бачите як флагманів, які можуть іти на вибори, які можуть балотуватися, яких поважають місцеві люди. Тому що ми не займаємося тим, що запрошуємо якихось “парашутистів”, особливо, коли це місцеві вибори”, - сказав Зеленський.

Президент попросив підприємців, якщо вони згодні на такий формат розмови, назвати конкретні прізвища таких людей і пообіцяв поспілкуватися з ними.

Зеленський поспілкувався з бізнесменами на Полтавщині

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5-6 березня перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині.