На Буковині з резервного фонду виділили 4 мільйони на боротьбу з коронавірусом

У Чернівецькій області з резервного фонду обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"Із резервного фонду бюджету області виділено 4 мільйони гривень на запобігання розповсюдженню коронавірусу на Буковині", - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що на Буковині офіційно підтверджений лише 1 випадок інфікування коронавірусом. Наразі хворий почувається добре.

Як повідомлялося раніше, в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні перебувають ще 5 осіб, вони мають ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки Covid-19. Аналізи цих пацієнтів відправлені до Києва – у лабораторію Центру громадського здоров'я України. Крім того, в області провели навчання епідеміологів та сімейних лікарів щодо стандартів лікування коронавірусної інфекції.

В Україні підтвердили перший випадок Covid-2019 3 березня. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії.