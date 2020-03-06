На коронавірус перевіряють екіпажі всіх суден, які заходять у порти України

Опитування громадян та безконтактний скринінг температури у зв’язку з коронавірусом здійснюються не лише в аеропортах та КПВВ, а й в українських портах, куди судна прямують в Україну з усього світу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, "перевірку проходить 100% суднокоманд, що прибувають в Маріупольський торговельний порт".

За даними прикордонників, перед початком здійснення будь-яких контрольних процедур на борт судна піднімаються лікарі – спеціалісти санітарного контролю Держпродспоживслужби України, залучені МОЗ для скринінгу температури і перевірки відповідних санітарних декларацій всіх членів екіпажу. Тільки після здійснення відповідних заходів, коли лікарі переконалися, що на судні немає інфікованих осіб – дозволяється проведення контрольних заходів військовослужбовцями Донецького прикордонного загону.

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Заходи стосуються абсолютно всіх суден, незалежно від оцінки ризику в плані складу суднокоманди. Основне завдання прикордонників під час здійснення скринінгу – контролювати та не допускати виходу моряків на берег, до завершення перевірки стану їхнього здоров’я, наголосили у відомстві.

У разі виявлення інфікованих заходи контролю припиняться. Осіб з підозрою на коронавірус, а також тих, хто з ними контактував, ізолюватимуть.

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На даний момент підозр на Covid-19 у суднокоманд не зафіксовано, поінформували в ДПСУ. Контроль триває.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі 55 418 осіб уже одужали після захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

Фото: ДПСУ