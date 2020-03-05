Ексдиректора лісгоспу, якому дзвонив Зеленський, залишили під нічним домашнім арештом

Колишнього керівника ДП «Гутянський лісгосп» Віктора Сису, якого підозрюють у хабарництві, оборудках з деревиною та службовій недбалості, суд залишив під частковим домашнім арештом - з 22:00 години до 07:00.

Про це повідомила пресслужба Харківського апеляційного суду у Facebook.

«Суд залишив під домашнім арештом у нічну добу колишнього директора одного з лісових господарств Харківщини. Колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурора і захисників підозрюваного у незаконній порубці та вивезенні лісу», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті, захист – на пом’якшенні запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ хабар у сумі 100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше. Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав директору - Віктору Сисі - запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор). 4 листопада члени його сім'ї внесли заставу. А 27 грудня рішенням Вищого антикорупційного суду керівнику Жовтневого лісництва частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю. Сиса продовжив працювати директором лісгоспу.

13 січня прокуратура повідомила, що директорові ДП «Гутянське лісове господарство» оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до збитків державі майже на 4,2 млн грн.

17 січня Московський районний суд Харкова обрав Сисі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив від посади.

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький 24 січня повідомив, що підписав наказ про звільнення Сиси.

Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів. Самого Сиси на нараді не було, Зеленський зателефонував йому і запросив на розмову в Офіс Президента.

Держекоінспекція заявила, що виявила в Гутянському лісгоспі незаконну порубку дубів на 7 млн грн.

А за результатами раптових ревізій, які ініціював т.в.о. директора ДП, знайшли ще 2 ділянки незаконної порубки – на більш ніж 1 млн грн. Перевірка лісових кварталів триває.

Фото: Facebook Харківського апеляційного суду