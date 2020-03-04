У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник голови ОДА Наталія Гусак.
"Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи", - сказала Гусак.
У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.— hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020
Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i
Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Водночас дружина хворого як контактна особа перебувала спочатку під самоізоляцією, за нею встановили медичне спостереження. Однак увечері 3 березня мешканці будинку влаштували пікет, на якому погрожували перекрити дорогу, якщо дружину чернівчанина не ізолюють і не вивезуть до лікарні. Після цього її перевезли до військового госпіталю.
Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.
Фото: Олексій Нікулін/hromadske