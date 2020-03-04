У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб із ознаками ГРВІ та історією подорожей країнами, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник голови ОДА Наталія Гусак.

"Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи", - сказала Гусак.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Водночас дружина хворого як контактна особа перебувала спочатку під самоізоляцією, за нею встановили медичне спостереження. Однак увечері 3 березня мешканці будинку влаштували пікет, на якому погрожували перекрити дорогу, якщо дружину чернівчанина не ізолюють і не вивезуть до лікарні. Після цього її перевезли до військового госпіталю.

Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.

Фото: Олексій Нікулін/hromadske