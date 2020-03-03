На кордоні з РФ виявили українку з високою температурою

У Сумській області на кордоні з Росією у пукті пропуску "Зернове" 3 березня виявили громадянку з підвищеною температурою, у неї діагностували ГРВІ.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Громадянку України з підвищеною тепературою 38,5 виявилиу пукті пропуску "Зернове". Лікарі діагнустували ГРВІ, ознак захворювання на коронавірус не виявлено", - йдеться у повідомленні

Загалом упродовж 2 березня було перевірено у пуктах пропуску та КПВВ 103 тис. 607 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

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За повідомленням Держприкордонслужби, минулої доби температурний скринінг на кордоні загалом пройшли 103 607 осіб.

“Упродовж минулої доби прикордонники здійснювали температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим”, - йдеться у повідомленні.