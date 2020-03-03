Гончарук просить зберігати спокій попри перший випадок коронавірусу в Україні
Про це він написав у Telegram.
"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Наголошую, держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу. Прошу зберігати спокій", - написав Гончарук.
Він також закликає отримувати інформацію щодо коронавірусу лише з офіційних джерел та зауважив, що уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.
Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.
За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - 52 і Південна Корея - 28 осіб.
Одужали після захворювання по всьому світу 48 017 осіб.