Гончарук просить зберігати спокій попри перший випадок коронавірусу в Україні

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає українців зберігати спокій попри зафіксований перший випадок коронавірусу в Україні, оскільки держава готова оперативно реагувати.

Про це він написав у Telegram.

"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Наголошую, держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу. Прошу зберігати спокій", - написав Гончарук.

Він також закликає отримувати інформацію щодо коронавірусу лише з офіційних джерел та зауважив, що уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу 48 017 осіб.