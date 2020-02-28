У Чернігові відбувся надзвичайний форум представників реального сектору економіки

Надзвичайний форум реального сектору економіки Чернігівщини, який у п’ятницю відбувся в Чернігові, зібрав понад 300 підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Починаючи десь із кінця жовтня минулого року, ми перестали бути конкурентними на світових ринках, перестали бути експортерами. До такої ситуації призвела нічим, на наш погляд, не виправдана монетарна політика Нацбанку і уряду щодо зміцнення гривні. Але ми зібрались не для критики влади, а щоб своїми діями допомогти владі вийти з цього становища", - сказав на відкритті форуму один із його організаторів, голова Чернігівського обласного об’єднання роботодавців "Сіверщина" Віктор Лазар.

За його словами, штучне стримування курсу національної валюти призвело до великих збитків на підприємствах промисловості й аграрного сектору економіки. Агробізнес, зокрема, недоотримав понад 4 тис. грн на одному гектарі, відтак перестав інвестувати у виробництво. А це - шлях до втрати ринків збуту і податків, скорочення робочих місць.

"Ми розуміємо, що в нас є зовнішні запозичення, і їх треба віддавати. Але давайте будемо робити це разом, створюючи внутрішній валовий продукт, виходячи на зовнішні ринки", - закликав, скоріше, центральну владу, Лазар.

У ході панельних дискусій представники малого та середнього бізнесу обговорили проблемні питання державної промислової, аграрної та експортної політики. Йшлося про причини падіння обсягів промислового виробництва та експорту, негативні перспективи введення касових апаратів для фізичних осіб - підприємців, відплив робочої сили за кордон, шляхи співпраці влади з бізнесом та інше.

За підсумками обговорення була ухвалена резолюція. У ній учасники зібрання вимагають від Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України негайно зупинити політику Нацбанку та уряду щодо різкого зміцнення національної валюти, терміново відкликати з парламенту законопроєкт про ринок землі і суттєво доопрацювати його, припинити розорювання аграріями річкових заплав і звернути увагу на стан екології, розробити комплексну стратегію перспективного розвитку України на наступні 49 років, "зруйнувати свавілля енергетичних монополістів" тощо.

Окрім підприємців, участь у форумі взяли народні депутати та очільники органів місцевого самоврядування.

Організували захід обласне об’єднання роботодавців "Сіверщина", Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, громадське об’єднання "Сяйво Сіверщини", Асоціація роботодавців Чернігівщини, антикорупційна громадська спілка "Совість".