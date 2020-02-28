Більшість підприємців визнає ситуацію в Україні несприятливою для бізнесу — експерти

Згідно із дослідженням Європейської бізнес асоціації (European Business Association, EBA), 69,1% малих підприємців вважають економічну ситуацію в Україні несприятливою для ведення бізнесу.

Відповідні результати дослідження Індекс настроїв малого бізнесу оприлюднені на сайті EBA.

Так, найбільшими перешкодами у 2019 році для бізнесу опитувані назвали податкове навантаження (49,6% опитуваних) та високий рівень корупції (46%), проте у 2018 році ці показники були вищі: 56,4% і 51,9%, відповідно.

Задоволені станом справ у своєму бізнесі за 2019 рік 42% респондентів, у 2018 цей показник становив 31,6%, незадоволені — 29,2% (у 2018 році таких було 38,4%).

Близько третини учасників опитування (31,4%) вважає, що за останні півроку ситуація в їхньому бізнесі покращилась (у 2018 році цей показник становив 30%), і лише 29,6% заявили про погіршення ситуації (44,4 % у 2018).

Покращення стану справ у своєму бізнесі у найближчі півроку очікують 58,7% опитуваних, 40,8% планують наймати нових людей, а 44,6% - збільшувати рівень заробітної плати своїм робітникам. Також у 2019 40,7% респондентів заявили, що задоволені рівнем своїх прибутків, проте 59,3% зазначили, що хотіли б заробляти більше.

В EBA відзначають, що загалом індекс настроїв малого бізнесу у 2019 році зріс до 3 пунктів, тоді як у 2018 році він становив 2,7. Індекс визначається з чотирьох показників: оцінка поточного стану бізнесу, динаміка розвитку бізнесу за останні 6 місяців, прогноз ситуації на наступні 6 місяців та оцінка економічної ситуації. Дослідження проводилось з 29 жовтня по 18 грудня 2019 року, у ньому взяли участь 632 власника і директора малого бізнесу в Україні усіх сфер діяльності.