Краще знизити податки усьому бізнесу, ніж підтримувати окремі галузі – Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає помилкою ініціативу Мінекономіки щодо виділення понад 90 млрд грн на підтримку промисловості, сільського господарства та експорту у 2021-2023 роках.

Це Оксана Маркарова написала у коментарі до посту міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова щодо підтримки промисловості, сільського господарства та експорту у Facebook.

"Бізнесу потрібні нормальні рівні умови та верховенство права, а збільшення видатків бюджету на підтримку (особливо таку) - це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для усього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних", - заявила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформувало бюджетну декларацію на 2021-2023 роки, в якій запропонувало виділити за цей період понад 90 млрд грн на підтримку пріоритетних напрямків: промисловість, сільське господарство, експорт. Зокрема, Мінекономіки пропонує на підтримку промисловості виділити понад 32,65 млрд грн, сільського господарства – 45,52 млрд грн, експорту – 12,41 млрд грн.