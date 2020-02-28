Турецькі фахівці обирають на Херсонщині місця під будівництво житла для переселенців
Про це 28 лютого на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
"У середу разом з послом Туреччини ми прилетіли на Херсонщину. Сьогодні вже третій день працює команда з Туреччини, оглядаючи майданчики для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Гусєв.
Як раніше повідомляв Укрінформ, Херсонська область уже надала пропозиції щодо того, де в регіоні можуть бути реалізовані проєкти з будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб і очікує на візит делегації Туреччини для відпрацювання спільних заходів з цього питання. Голова ОДА Юрій Гусєв заявляв, що збудоване житло має бути для ВПО не лише з числа кримських татар.
Президент Володимир Зеленський у виступі на форумі Age of Crimea (Час Криму), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, заявив, що турецькі фахівці найближчими днями приїдуть в Україну, щоб обрати ділянки для будівництва 500 квартир для кримських переселенців в межах домовленості президентів України й Туреччини.
Фото:genichesk.ipc.org.ua