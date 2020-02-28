Турецькі фахівці обирають на Херсонщині місця під будівництво житла для переселенців

На Херсонщині працює команда з Туреччини, обираючи ділянки, де будуватимуть житло для внутрішньо переміщених осіб.

Про це 28 лютого на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"У середу разом з послом Туреччини ми прилетіли на Херсонщину. Сьогодні вже третій день працює команда з Туреччини, оглядаючи майданчики для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Гусєв.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Херсонська область уже надала пропозиції щодо того, де в регіоні можуть бути реалізовані проєкти з будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб і очікує на візит делегації Туреччини для відпрацювання спільних заходів з цього питання. Голова ОДА Юрій Гусєв заявляв, що збудоване житло має бути для ВПО не лише з числа кримських татар.

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Президент Володимир Зеленський у виступі на форумі Age of Crimea (Час Криму), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, заявив, що турецькі фахівці найближчими днями приїдуть в Україну, щоб обрати ділянки для будівництва 500 квартир для кримських переселенців в межах домовленості президентів України й Туреччини.

Фото:genichesk.ipc.org.ua