На Херсонщині збудують шість будинків для переселенців з Криму

Влада Херсонщини збирається побудувати у Генічеську шість будинків загалом на 336 квартир для внутрішньо переміщених осіб з окупованого Криму.

За грошима звернуться до Мінрегіону, повідомляє у Facebook заступник голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир.

"Сформували конкретні пропозиції щодо створення в Херсонській області житлового містечка для мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб... На сьогодні ми передбачаємо можливість в короткий термін збудувати відповідне житло м. Генічеську, враховуючи географічне розташування міста відносно тимчасово окупованої території АР Крим. На вільній від забудови земельній ділянці площею 4,5 га проєктною пропозицією передбачається будівництво шести чотириповерхових двопід'їзних будинків на 336 квартир", - йдеться у повідомленні.

Орієнтована вартість проєкту - 160 млн грн. В ОДА готують звернення до Міністерства розвитку громад та територій України, щоб отримати фінансову підтримку та розпочати будівництво.

Фото: Facebook Сергія Козиря