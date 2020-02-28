Львівська лікарня отримала ліцензію на проведення трансплантацій

Львівська Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на проведення операцій із трансплантації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

“Ми зробили ще один великий крок назустріч порятунку українців в Україні... Вже найближчим часом ми почнемо пересаджувати органи. Першою буде родинна трансплантація нирки”, - написав Самчук.

За його словами, усі, хто потребує трансплантації, вже можуть приїжджати і ставати в лист очікування у Львівську клінічну лікарню швидкої меддопомоги.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 грудня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", 29 грудня його підписав Президент.