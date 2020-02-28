Львівська лікарня отримала ліцензію на проведення трансплантацій

Львівська лікарня отримала ліцензію на проведення трансплантацій

Укрінформ
Львівська Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на проведення операцій із трансплантації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

“Ми зробили ще один великий крок назустріч порятунку українців в Україні... Вже найближчим часом ми почнемо пересаджувати органи. Першою буде родинна трансплантація нирки”, - написав Самчук.

За його словами, усі, хто потребує трансплантації, вже можуть приїжджати і ставати в лист очікування у Львівську клінічну лікарню швидкої меддопомоги.

Читайте також: У Південній Кореї від коронавірусу помер іноземець, який приїхав на трансплантацію

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 грудня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", 29 грудня його підписав Президент.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-