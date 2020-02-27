Самопідпал на Банковій: Сумська ОДА не може вирішити “земельне питання” протестувальника

Землі, де хотів взяти собі ділянку мешканець Сумщини, що вдався до самопідпалу, розпаюванню не підлягають.

Про це 27 лютого під час наради в Сумській облдержадміністрації, де з’ясовували обставини спроби самоспалення, до якої 26 лютого під Офісом Президента вдався мешканець села Новоіванівка Білопільського району Олександр Бурлаков, повідомила в.о. голови ОДА Ірина Купрейчик.

«Я вважаю, що самопідпал – це не вихід і не вирішення проблеми. Землі, де хотів взяти собі ділянку житель Білопільщини, розпаюванню не підлягають. І справа не в тому, що сільська, районна чи обласна влада не бажають допомогти. Закон – є закон. І порушувати його не має права ніхто», - зазначила посадовець.

Як повідомила начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Наталія Лебідь, до облдержадміністрації Олександр Бурлаков особисто не звертався. Всі його звернення надходили з Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради.

«Перше звернення було в лютому 2015 року, востаннє звертався в 2019 році. Питання було одне: він обурювався, що розпаювання земель підприємства, де він свого часу працював, пройшло неправомірно, і він не може отримати тепер землю», - розповіла Лебідь.

Т.в.о. голови Білопільської райдержадміністрації Олена Нікітенко повідомила, що своє право на землю цей громадянин реалізував, отримавши ще у 2007 році земельну ділянку площею 1,55 га ріллі для ведення особистого селянського господарства. Але чоловік ще хотів отримати і землю на пай колишнього дочірнього підприємства «Луч», де працювали мешканці Гуринівської сільської ради і він в тому числі. Але землі цього підприємства, згідно з чинним законодавством, розпаюванню не підлягають.

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Співробітники головного управління Держгеокадастру в Сумській області підтвердили, що це підприємство свого часу не перетворили в колективне, тому його землі перевели до державної власності та пізніше передали в оренду на 15 років приватнику. Дія договору закінчується у 2023 році. Тому це право на землю чоловік наразі реалізувати не може.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого мешканець села Новоіванівка Білопільського району Сумської області Олександр Бурлаков скоїв самопідпал. Свої дії він пояснив тим, що хоче таким чином привернути до себе увагу, оскільки не може отримати у власність землю на території підприємства, де він свого часу працював, звинувативши при цьому місцеву владу.