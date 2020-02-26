На Прикарпатті можуть одночасно прийняти до 170 людей з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківській області можуть одночасно прийняти до 170 людей з підозрою на коронавірус у ізольованих палатах інфекційної лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів генеральний директор КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Роман Остяк.

«Китайці побудували дві лікарні типу барака, бо вони вважають, якщо коронавірус підтверджений, то його передача від одного до іншого хворого не є вже страшною. Ми обрали американський варіант, коли кожний хворий має бути ізольований, бо може приєднатися інша інфекція. В Івано-Франківській області ми можемо так розмістити одночасно 170 хворих. Безпосередньо в інфекційній лікарні – 65», - зазначив Остяк.

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За його словами, в обласній інфекційній лікарні нині є 12,5 тисяч масок та 300 респіраторів. Говорити про те, багато це чи мало, головний інфекціоніст не береться. Каже, скільки б їх не було, завше буде недостатньо. А ось щодо захисних костюмів, то погоджується, що їх може не вистачати.

«Захисних, або як раніше вони називались протичумних, костюмів є 180. Їх нам не вистачає. Наша робоча зміна з реаніматологом, з медичними сестрами, лаборантами і персоналом, який змінюється, це - близько 10 осіб. Маску маємо змінювати кожні 2 години, костюм – кожні 4. Тому все буде залежати від того, скільки буде хворих», - зауважує Остяк.

Він стверджує, що нині специфічного лікування проти коронавірусу немає. Але, каже, вже описано, що добре діють і працюють препарати проти ВІЛ-інфекції.

«Ми маємо 10 препаратів, якими лікуємо ВІЛ-інфекцію. Наразі звернули увагу на два з них і будемо їх використовувати у разі потреби і з дозволу МОЗ. Вони мають пряму дію і головне - не дають вірусу розмножуватись і вийти з середини враженої клітини», - зазначив головний директор обласної клінічної інфекційної лікарні.

В Івано-Франківській області антиретровірусну терапію (метод лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу - ред.) отримують 1065 хворих.

КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» має 8 відділень і розрахована на 435 ліжок.

Раніше в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів повідомив, що в міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ» планують облаштувати штаб, який би оперативно реагував на складні випадки ГРВІ.