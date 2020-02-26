"U-LEAD з Європою" продовжить підтримку децентралізації в Україні

Друга фаза Програми "U-LEAD з Європою" з підтримки української реформи децентралізації розпочнеться у липні цього року та триватиме до грудня 2023 року.

Про це під час виступу на Дні відкритих дверей для громад у Київському регіональному офісі Програми повідомила менеджерка Північного хабу "U-LEAD з Європою" Анна Буняк.

"Наразі програма знаходиться у перехідному періоді. Перша фаза закінчилася у грудні 2019 року. З січня по червень 2020 року у нас триватиме завершальний період, під час якого ми підбиватимемо підсумки. В липні 2020 року стартує друга фаза програми, яка продовжуватиметься до грудня 2023 року", - сказала Буняк.

Вона додала, що політичним партнером залишається Міністерство розвитку громад та територій, а фінансова підтримка надаватиметься Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Німеччиною та можливо іншими донорами.

Керівник команди з моніторингу та комунікацій Програми "U-LEAD з Європою" Роланд Хакенберг наголосив, що громади є дуже важливими учасниками реформи децентралізації.

"Громади і їхній рівень розвитку є надзвичайно важливими для нас, громади є надзвичайно важливими учасниками процесу реформи. Взагалі для нас (Програми "U-LEAD з Європою - ред.) створення об'єднаних спроможних територіальних громад - це ніби зміна свідомості громадян і відповідно це можливість змінювати життя людей на краще на рівні місцевого самоврядування", - сказав він.

Керівниця Київського регіонального офісу Програми Олена Іванченко зауважила, що у Київській області вже створено 34 ОТГ, у 24 з яких відбулися перші вибори голів рад та депутатів.

Вона також зазначила, що за час діяльності Програми "U-LEAD з Європою" в Київській області з 2017 до кінця 2019 року загалом було проведено 710 заходів, в яких взяли участь близько 13 тисяч учасників.

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Іванченко додала, що Програмою для громад Київщини було організовано 8 національних та 5 закордонних візитів з вивчення кращих практик місцевого самоврядування.

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації Євген Калінін наголосив, що для Київської області реформа децентралізації та створення спроможних ОТГ є чи не найважливішою метою і подякував програмі U- LEAD за допомогу, яку організація надає Київській ОДА при створенні громад.

Як відомо, перша фаза Програми "U-LEAD з Європою" стартувала в Україні у 2016 році і тривала до кінця 2019 року. Метою діяльності Програми є надання підтримки у сферах децентралізації, регіонального розвитку, муніципальних фінансів, правових питань, комунікації, муніципальних послуг та просторового планування.