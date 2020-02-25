Через сутички у Нових Санжарах відкрили шість справ

Поліція Полтавщини відкрила шосте кримінальне провадження за подіями у Нових Санжарах у день заселення у медцентр евакуйованих з Китаю громадян.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

"Наразі слідче управління поліції Полтавської області розслідує шість кримінальних проваджень, що розпочали у зв’язку із груповим порушенням правопорядку у Нових Санжарах. До ЄРДР також внесли відомості за ст. 295 ККУ – заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за фактом подій у Нових Санжарах було відкрито 5 кримінальних проваджень: за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом ухвалила рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

Фото: https://poltava.to