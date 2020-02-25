У Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії
Коронавірус
Укрінформ
У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії. Її перевіряють на можливий коронавірус.
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.
"До Чернівецької обласної клінічної лікарні в інфекційне відділення госпіталізували жінку. Все, що мені відомо наразі, це те, що вона нещодавно повернулась з Італії. Медики її перевіряють", - сказала Поліщук.
Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.
Більш детальну інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.
Як повідомляв Укрінформ, кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 283 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами. Семеро осіб померли.