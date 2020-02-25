У Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії. Її перевіряють на можливий коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

"До Чернівецької обласної клінічної лікарні в інфекційне відділення госпіталізували жінку. Все, що мені відомо наразі, це те, що вона нещодавно повернулась з Італії. Медики її перевіряють", - сказала Поліщук.

Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

Більш детальну інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 283 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами. Семеро осіб померли.