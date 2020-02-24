У Миколаєві вітер пошкодив 70 покрівель, котельню, два мости та валив дерева

У Миколаєві оцінили наслідки надзвичайної ситуації, викликаної шквальним вітром: пошкоджено 70 покрівель житлових будівель, шкіл та дитсадків, повалено 136 дерев, пошкоджено труби котельної Миколаївоблтеплоенерго, знесено білборди, пошкоджено два мости.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

"Відповідно до класифікатора сьогоднішня негода визнана надзвичайною ситуацією. Станом на 15 годину надійшла інформація про пошкодження 38 покрівель житлових та адміністративних будівель, 24 шкіл та 8 дитсадків, не витримали стихії 136 дерев, пошкоджено труби котельної КП «Миколаївоблтеплоенерго», знесено кілька білбордів. Пошкоджено 2 мостових переходи: Інгульський понтонний пішохідний міст (відірвався від кріплення на березі) та Аляудський міст. Обидва перекриті для руху", - розповів на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя.

Задля уникнення аварійних ситуацій до припинення негоди обмежено рух для великовантажного транспорту Південнобузьким та Інгульським мостами. Патрульна поліція встановила пости на в’їзді в місто.

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Над ліквідацією наслідків стихії працюють фахівці Головного управління ДСНС в Миколаївській області (дві групи та резервна зміна), 10 гірничорятувального загону, підрядники департаменту житлово-комунального господарства міськради.

Основна увага наразі спрямована на прибирання дерев з проїжджої частини та в місцях, де вони загрожують життю та здоров’ю громадян, відновлення контактних ліній та налагодження руху електротранспорту.

За повідомленням гідрометцентру, стихія у Миколаєві вгамується до 21 години. Робота з ліквідації наслідків стихії не припиняється. Фахівці адміністрацій обстежують території районів, здійснюється ручне прибирання зламаного гілля на вулицях міста.

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Як уже повідомлялося, на Миколаївщині ураганний вітер валить дерева на автодороги і автомобілі, зриває дахи, пошкоджено два мости. Подекуди рух трасами заблоковано. Змінено маршрути руху трамваїв та тролейбусів. Швидкість поривів вітру сягає 35-38 м/с – оголошено червоний рівень небезпеки.