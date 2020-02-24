Зірвані дахи, повалені дерева, один загиблий: наслідки негоди в Україні

В Україні внаслідок негоди позривало дахи, повалило дерева, одна людина загинула та двох травмовано.

Про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 17 год. 24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) одна особа загинула та дві особи травмовано. Зокрема, у м. Херсон внаслідок падіння дерева було травмовано дитину (2007 р.н.), яку госпіталізовано до лікарні", - зазначають у рятувальній службі.

За даними ДСНС, частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери в Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Зокрема, на Вінниччині падіння дерев зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому та в обласному центрі. Сильним вітром у с. Стрижавка зірвало покрівлю з житлового будинку, а в Жмеринському районі - з новобудови. У Ладижині рятувальники та працівники комунальної служби розбирають конструкцію даху приміщення автовокзалу, яку було “зірвано” напередодні вранці.

На Львівщині, у с. Теляж Сокальського району, повалене дерево впало на проїжджу частину, його вже прибрали.

У Хмельницькій області в ніч з 23 на 24 лютого зафіксовано 25 випадків падіння дерев. Крім того, надзвичайники у Шепетівці залучалися до демонтажу аварійної конструкції балкона, пошкодженого сильним вітром.

У Миколаївській області рятувальники прибрали повалене дерево з газової труби поблизу школи у Вознесенську. У Миколаєві надзвичайники допомогли розпилити та прибрати тополю, яка впала на тролейбусну контактну мережу в Інгульському районі, прибрали дерева, що впали на чотири автомобілі.

Фото: www.dsns.gov.ua