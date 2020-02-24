Зірвані дахи, повалені дерева, один загиблий: наслідки негоди в Україні
Про це повідомляє ДСНС.
“Станом на 17 год. 24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) одна особа загинула та дві особи травмовано. Зокрема, у м. Херсон внаслідок падіння дерева було травмовано дитину (2007 р.н.), яку госпіталізовано до лікарні", - зазначають у рятувальній службі.
За даними ДСНС, частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери в Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях.
Зокрема, на Вінниччині падіння дерев зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому та в обласному центрі. Сильним вітром у с. Стрижавка зірвало покрівлю з житлового будинку, а в Жмеринському районі - з новобудови. У Ладижині рятувальники та працівники комунальної служби розбирають конструкцію даху приміщення автовокзалу, яку було “зірвано” напередодні вранці.
На Львівщині, у с. Теляж Сокальського району, повалене дерево впало на проїжджу частину, його вже прибрали.
У Хмельницькій області в ніч з 23 на 24 лютого зафіксовано 25 випадків падіння дерев. Крім того, надзвичайники у Шепетівці залучалися до демонтажу аварійної конструкції балкона, пошкодженого сильним вітром.
У Миколаївській області рятувальники прибрали повалене дерево з газової труби поблизу школи у Вознесенську. У Миколаєві надзвичайники допомогли розпилити та прибрати тополю, яка впала на тролейбусну контактну мережу в Інгульському районі, прибрали дерева, що впали на чотири автомобілі.
Фото: www.dsns.gov.ua