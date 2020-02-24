На Одещині долають наслідки негоди - вітер знеструмив 145 сіл

Рятувальники ДСНС в Одеській області та монтери компанії "Одесаобленерго" ліквідують наслідки шквального вітру, що повалив сотні дерев у населених пунктах, знеструмив лінії електропередач, зірвав дахи на 17 будівлях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

"Станом на 16-ту годину сильним вітром знеструмлені 145 населених пунктів (Березівський район – 24, Подільський – 12, Ізмаїльський – 1, Б.-Дністровський – 27, Роздільнянський – 24, Овідіопольський – 8, Лиманський – 17, Іванівський – 16, Біляївський – 7, Чорноморськ – 2, Одеса – 7), а також зірвані покрівлі покрівлі на на 17 об’єктах", - зазначили в ДСНС.

Зокрема, вітер зніс дахи на будинках культури в Біляївці та Ананьєві, школі та та гуртожитку в Лиманському районі, а також на будівлях залізничної станції "Подільськ", лікарні - в Любашівці, магазину - в Біляївці. Також зірвано покрівлі на 9 житлових будинках - на восьми в Одесі та одному в Балті.

Зазначається, що рятувальники області більш як 20 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди, в тому числі для надання допомоги населенню в розбиранні аварійних конструкцій, та 10 разів на прибирання повалених дерев.

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Усього залучено до ліквідації наслідків негоди 15 одиниць пожежної техніки та 54 чоловіки особового складу ДСНС.

Наразі вітер вщухає, в Одесі відновлено рух трамваїв на деяких маршрутах.

Як повідомлялося, сьогодні станом на 12 годину в Одесі було призупинено рух на трамвайних маршрутах № 5, 19, 21, 26, 27, 28 і тролейбусних маршрутах № 5, 7, 8. Надзвичайна ситуація сталася на вулиці Ніжинській: повалене вітром дерево придавило 69-річну жінку - травма, на жаль, виявилась смертельною.