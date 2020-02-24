В Одесі під час шквального вітру дерево вбило жінку

В Одесі під час шквального вітру повалене дерево вбило літню жінку.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.

«Надзвичайна ситуація сталася на вулиці Ніжинській. Дерево придавило 69-річну жінку. На жаль, травма виявилася смертельною», - уточнила співбесідниця агентства.

Станом на 13:00 через сильний вітер зафіксовані випадки падіння майже півсотні дерев, які перекрили шляхи та обірвали контактні мережі. В Одесі наразі не функціонують 7 трамвайних та 2 тролейбусних маршрути. У місті працюють аварійні бригади.

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У зв'язку з посиленням вітру Одеська міськрада звернулася до жителів міста з проханням: максимально обмежити переміщення містом, без потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Фото і відео: Думская