На Вінниччині повалені дерева заблокували дороги

У Вінниці та трьох районах сильний вітер повалив дерева на автошляхи. Також зірвано покрівлі з двох будівель.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Вінницькій області.

«24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сильного пориву вітру) з автошляхів області бійці ДСНС прибирають повалені вітром дерева, які перешкоджають руху автотранспорту. Випадки падіння дерев зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому та в м.Вінниці», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, унаслідок сильного вітру в с.Стрижавка Вінницького району зірвано покрівлю з житлового будинку, а в Жмеринці - з новобудови.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Вінниччині / Фото: ДСНС України у Вінницькій області

Окрім того, у Вінниці вранці були перебої у русі громадського транспорту, позаяк через падіння дерев траплялися пориви контактної тролейбусної мережі.

На корпус навчального закладу в Літині впало дерево, а в Ладижині вітром зірвало покрівлю автовокзалу.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook КП "Вінницяоблводоканал", у Вінниці через спричинене сильним вітром знеструмлення насосних станцій залишились без водопостачання мешканці чотирьох мікрорайонів міста.

«24 лютого через сильні пориви вітру були пошкоджені лінії електропередач, що живлять підкачувальні станції других підйомів. Як наслідок у жителів мікрорайонів Тяжилів, Старе місто, Замостянського району та Цетральної частини припинилось водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі КП "Вінницяоблводоканал" оперативно перемкнув підкачувальні станції на резервні лінії електропередач. Водопостачання обіцяють відновити протягом півтори години у повному обсязі.

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Як повідомляло агентство, сильним вітром у Вінниці та кількох районах на автошляхи повалено дерева, в обласному центрі вранці були перебої у русі електротранспорту через спричинені негодою пориви контактних мереж.

Станом на ранок 24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях.