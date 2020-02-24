У Франківську вітер повалив дерева та позривав білборди

В Івано-Франківську комунальники вдосвіта взялися за ліквідацію наслідків негоди. Сильний вітер, який не припиняється з ночі, повалив дерева, зірвав білборди.

Про це повідомляє Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба.

«Чергові наряди міської аварійно-рятувальної служби працюють над ліквідацією надзвичайних ситуацій, що трапилися в місті внаслідок поривів сильного вітру. Так, здійснено порізку дерева, яке впало на проїжджу частину по вул. Героїв УПА, знято аварійне покриття будинку по вул. Покутська та звільнено проїжджу частину вул. Деповська від частин білборда», - йдеться в повідомленні.

Тим часом мешканці міста виставляють фото пошкоджених об’єктів у групі «Франківськ 112» . Серед них – мурал на вулиці Мазепи і елементи покрівлі будинку.