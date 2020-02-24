П'ять пасажирських поїздів затримуються через повалені на колії дерева

Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку руху п'яти пасажирських поїздів та кількох приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кількох приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шквальний вітер спричинив падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів.

Читайте також: В Україні через негоду знеструмлено 251 населений пункт

У компанії просять вибачення за тимчасові незручності та закликають слухати оголошення на українських вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.