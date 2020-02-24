П'ять пасажирських поїздів затримуються через повалені на колії дерева
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кількох приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шквальний вітер спричинив падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів.
У компанії просять вибачення за тимчасові незручності та закликають слухати оголошення на українських вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.