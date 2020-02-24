Через негоду запорізькі комунальники працюватимуть цілодобово

Комунальні служби Запоріжжя переведені на цілодобовий режим роботи через ураган "Юлія", який прийшов до України з Німеччини.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

"Прогнози синоптиків підтвердилися: ураган з Німеччини дістався й до Запоріжжя. Сильний вітер валить дерева, в місцях надзвичайних ситуацій вже працюють рятувальники. Комунальні служби міста переведені на цілодобовий режим роботи. Наслідки стихії будуть усуватися невідкладно, щоб не допустити транспортного колапсу", - йдеться у пості.

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Наразі залучені аварійні бригади «Запоріжремсервісу», «Зеленбуду» та «Запоріжміськсвітла». Для розблокування руху транспорту комунальники в першу чергу прибирають гілля дерев з головних доріг. Через відключення електропостачання тимчасово було відключено одну з котельних в Олександрівському районі. Наразі проблему усунуто, котельня відновила свою роботу.

Мер міста закликав запоріжців повідомляти про надзвичайні події черговому управління з питань попередження надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міської ради за телефоном 62-45-80 або до кол-центру 15-80.

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Як раніше повідомлялось, увечері в Дніпровському районі Запоріжжя вітер повалив на легковий автомобіль дерево. В салоні авто зажало водія. На місці працювали співробітники ДСНС, постраждалого витягли та передали медикам.

Станом на 21:00 на території Запорізької області було прибрано 14 дерев.

Фото: facebook.com/dniprovskara.zp