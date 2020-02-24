Ураганний вітер на Миколаївщині повалив дерева та пошкодив мости

На Миколаївщині ураганний вітер валить дерева на автодороги і автомобілі.

У самому Миколаєві пошкоджено два мости, вітер зриває дахи. Навчальні заклади масово відправляють дітей додому. Подекуди рух трасами заблоковано.

Про ситуацію в області повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Миколаївській області.

«На пункт зв'язку 23 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення, що по вул. Грушевського м. Первомайська дерево упало на пішохідну зону та автомобіль Peugeot. Ще один випадок зафіксовано у Братському районі. Тут рятувальники виїхали на прибирання поваленого на автодорогу Т 15-10 Арбузинка-Єланець-Нова Одеса дерева, яке повністю заблокувало рух автотранспорту», - йдеться у повідомленні.

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У Миколаєві, як повідомляє пресслужба міськради, пориви вітру сягають до 28 метрів на секунду. Така погодна ситуація протримається в Миколаєві до кінця дня.

Міська влада звертається до миколаївців: без потреби не покидати приміщення, пересуватися містом вкрай обережно.

До відповідних служб станом на 13.30 надійшло близько 20 заявок на ліквідацію наслідків негоди. Окрім дерев, які падають, перекривають дороги, а також пошкоджують дорожнє покриття і автотранспорт, в місті вітром зірвало більше 9 дахів, в тому числі повністю знесло дах з ПК «Корабельний».

Пошкоджено тролейбусні і трамвайні лінії, через що тимчасово змінено рух електротранспорту.

Від потужного вітру і сильної течії з боку лиману постраждало два мости – зірвало понтон пішохідного мосту через Інгул і Аляудський.

Навчальні заклади міста масово відправляють дітей додому.

Також у Миколаєві через шквальний вітер поваленими деревами пошкоджено тепломережі – низка будинків залишилася без тепла.

«У зв’язку з погодними умовами, а саме із сильним поривом північно-західного вітру 25-30 м/сек, відбулося падіння дерев на надземні теплові мережі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Дані теплові мережі проходять від котелень: Карпенко 51А та Самойловича 42. Без централізованого теплопостачання залишилися низка житлових будинків та дитячий садок», - повідомила прессекретар Миколаївоблтеплоенерго Катерина Секрета у Facebook.

Фото: ДСНС