В Україні через негоду без світла залишився 251 населений пункт

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях.

Про це повідомляє ДСНС України.

“24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях, а саме: Львівська – 70, Івано-Франківська – 69, Тернопільська – 65, Волинська – 23, Чернівецька – 12, Житомирська - 11 та Рівненська – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим в ДСНС підкреслили, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.