Вітер повалив щонайменше 60 дерев у Херсоні

У Херсоні, де 24 лютого вирує негода, сильним вітром повалено щонайменше 60 дерев, є пориви електромереж.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Через сильний поривчастий вітер у місті оголошено ІІ рівень небезпеки. Станом на 16:00 відомо про 60 повалених дерев та пориви на лініях електромереж. Постраждалих наразі немає», - йдеться у повідомленні.

Херсонців просять дотримуватись правил безпеки при сильному вітрі та повідомляти про аварійні ситуації на «гарячу лінію». Комунальники міста ліквідують наслідки негоди.

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Як повідомив кореспонденту Укрінформу директор комунального підприємства обласної ради «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, 24 лютого аеропорт через негоду не приймає рейси. «Зранку вилетів літак на Київ, і все», - зазначив він.

Офіційний сайт ГУ ДСНС в області інформує, що рятувальники Херсона, Каланчацького, Білозерського районів та м. Олешки виїжджали на прибирання повалених дерев.

Фото: ДСНС