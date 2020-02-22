У Миколаєві розслідують, як чиновники ОДА перешкоджали журналістам

У Миколаєві поліція проводить розслідування за фактом перешкоджання журналістській діяльності чиновниками облдержадміністрації, зокрема її очільником.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

"21 лютого до поліції звернулася журналістка місцевого видання із заявою про перешкоджання її професійній журналістській діяльності. Йшлося про штучно створені чиновниками Миколаївської обласної державної адміністрації обмеження щодо одержання інформації", - йдеться у повідомленні.

Ведеться розслідування за ч. 1 ст. 171 КК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, 21 лютого у приміщенні Миколаївської ОДА відбулася зустріч її голови Олександра Стадніка з представниками обласних, районних та міських друкованих ЗМІ. Зустріч була ініційована Кризовим медіацентром і проходила у форматі “колективного інтерв’ю". Журналісти отримували відповіді на запитання стосовно суспільно важливих тем, зокрема, ремонту доріг, децентралізації, медичної реформи.

Дізнавшись про захід, кілька інтернет-видань також виявили бажання взяти в ньому участь. Проте їх вигнали з приміщення, де відбувався захід, а двері замкнули.

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Коментуючи ситуацію, в.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Олена Іваненко заявила, що формат заходу передбачав участь лише представників газет, а не інтернет-ЗМІ. Тому їх і не пустили.

Варто зауважити, що майже за пів року на посаді голова Миколаївської ОДА Стаднік не провів жодної пресконференції.