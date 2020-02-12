Побиття журналіста у Харкові: суд повернув справу прокуратурі

Київський райсуд Харкова повернув прокуратурі справу про побиття телеоператора харківської служби новин "Вісті" Вадима Макарюка 7 червня 2019 року під час конфлікту на території ТЦ "Барабашово", через неточності в обвинувальному акті.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у суді.

"Суд повернув справу прокуратурі, бо визнав обвинувальний акт неповним і неконкретним, а також таким, що містить протиріччя в обвинуваченні чотирьох харків'ян у побитті телеоператора Вадима Макарюка", - зазначили у суді.

Обвинувальний акт, додали у суді, повернутий прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків: "Це має бути зроблено упродовж розумного строку".

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Інша думка у прокурора Руслана Чуба, яку він висказав журналістам: "Недоліків немає. Рішення суду є незаконним і буде оскаржено".

Представник Вадима Макарюка Олександр Солдатов теж, за його словами, згоден подаватиме апеляцію після детального ознайомлення з ухвалою суду.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого Київський райсуд Харкова оголосив перерву до 11 лютого у справі про напад на телеоператора Вадима Макарюка 7 червня 2019 року на території ТЦ "Барабашово" через те, що адвокат підозрюваних Євгеній Самойлов неодноразово просив суд відстрочити засідання, посилаючись на різні причини, а прокурор Руслан Чуб та адвокат постраждалого Олександр Солдатов просили прийняти обвинувачувальний акт до розгляду.

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7 червня 2019 року 36-річний журналіст-оператор харківської служби новин "Вісті" Вадим Макарюк був жорстоко побитий під час масової бійки підприємців та представників громадських об’єднань через рейдерські захоплення приватної власності на території ТЦ "Барабашово". Невідомі залили йому очі газом, нанесли черепно-мозкову травму, розбили камеру та витягли карту пам'яті с відзнятим матеріалом. На відео свідків видно, як невідомий стріляє у бік оператора. Постраждалий був госпіталізований, переніс травматичний інсульт, знаходився у реанімації, зараз є інвалідом 2 групи.

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Харківська місцева прокуратура №2 затвердила обвинувачення у відношенні 4-х учасників конфлікту за фактами хуліганства, умисного побиття журналіста, перешкоджання в його професійної діяльності.

У червні Київський райсуд Харкова обрав для усіх чотирьох цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом на 2 місяці досудового слідства. Прокурор просив для усіх чотирьох арешт з перебуванням у СІЗО.

У серпні Київський райсуд змінив запобіжний захід Сергію Козлюку, підозрюваному у побитті журналіста Вадима Макарюка, з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт: підозрюваному, як він каже, треба працювати, щоб утримувати сім'ю.