Трьох патрульних судитимуть у Дніпрі за побиття затриманих

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох працівників Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області - за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року патрульні затримали та доправили до райвідділу 59-річну жінку та її 35-річного сина, інваліда 3-ї групи, на яких скаржилися сусіди за начебто порушення громадського порядку. У відділі поліції, правоохоронці до жінки та її сина застосували фізичну силу. Одягнувши кайданки, один із поліцейських, сів на спину чоловіку викручував пальці на руці та завдавав ударів в обличчя. Літню жінку поставили на коліна та силою заводили її руки за спину. Коли жінка вже лежала обличчям до підлоги, патрульні кілька разів ударили її у тулуб та передпліччя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за висновком судово-медичної експертизи, потерпілі дістали легкі тілесні ушкодження.

У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років - з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.