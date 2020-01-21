Патрульна поліція недоукомлектована на 26%

Загальний рівень некомплекту патрульних поліцейських по Україні становить 26,1%.

Про це йдеться у відповіді Департаменту патрульної поліції на інформаційний запит Укрінформу.

“Загальний некомплект — 26,1%”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найвищий рівень некомплекту патрульних - у Запорізькій області — 50,1 %; найменший некомплект — у Харківській області — 13,7 %.

У свою чергу, як уточнюється у відповіді, недобір патрульних у Києві — на рівні 34, 5 %; у Київській області — 28,3%; у Чернівецькій — 28,1%; у Чернігівській — 14,6%; у Черкаській — 25,8%; у Хмельницькій і Херсонській областях — на рівні 18, 5 %.

Також некомплект патрульних поліцейських у Тернопільській області — на рівні 32, 5 %; у Сумській — 25,6%; у Полтавській — 18,9%; у Рівненській — 26,5%; в Одеській — 14,8%; у Миколаївській — 27,7%; у Львівській — 29,2%; у Луганській — 32,8%, у Кіровоградській і Донецькій областях - на рівні 23,3%.

Недобір патрульних у Івано-Франківській області знаходиться на рівні 20,6%; у Закарпатській — 22,6%; у Житомирській — 18,6%; у Дніпропетровській — 23,9%, на Волині — 27,9%, у Вінницькій області — на рівні 32,4%.