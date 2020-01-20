Правоохоронці за добу

Правоохоронці за добу "накрили" шість підпільних гральних закладів

Укрінформ
У Харкові та Дніпрі поліціянти за добу викрили шість підпільних гральних закладів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Тwitter.

"Упродовж доби поліціянти викрили шість підпільних гральних закладів: двох — у Харкові та чотири — у Дніпрі" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків вилучено 147 одиниць грального обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 300 тисяч гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 грудня 2019 року ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16 години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.

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