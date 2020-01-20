Правоохоронці за добу "накрили" шість підпільних гральних закладів
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Тwitter.
"Упродовж доби поліціянти викрили шість підпільних гральних закладів: двох — у Харкові та чотири — у Дніпрі" - йдеться у повідомленні.
Протягом доби поліцейські викрили шість підпільних гральних закладів: двох - у Харкові та чотири - у Дніпрі.— МВС України (@MVS_UA) January 19, 2020
Під час обшуків вилучено 147 одиниць грального обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 300 тисяч гривень https://t.co/PhM3IrEiGz pic.twitter.com/oM7Gkoihcf
Зазначається, що під час обшуків вилучено 147 одиниць грального обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 300 тисяч гривень.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 грудня 2019 року ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16 години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.