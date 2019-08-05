Напад на журналіста на "Барабашово": підозрюваному пом'якшили арешт

"Рішення ухвалено. Підозрюваному Сергію Козлюку змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний", - зазначили у суді.

Підозрюваний просив змінити захід, мотивуючи тим, що йому треба працювати, аби утримувати сім'ю.

У справі про напад на телеоператора, підтвердили у ГУ Нацполіції в Харківської області, - четверо фігурантів. Ще у червні Київський райсуд Харкова обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом на 2 місяці досудового слідства для усіх підозрюваних в побитті журналіста. Адвокати підозрюваних заявили про оскарження цих запобіжних заходів. У той же час прокурор просив для усіх чотирьох арешт з перебуванням у СІЗО.

Щодо Козлюка, додали у поліції, то йому першому оголосили про підозру. На відео, долученому до матеріалів справи, видно, як Козлюк дістав предмет, схожий на пістолет, і стріляв в бік оператора, який тікає. При обранні запобіжного заходу підозрюваний заявив, що стріляв зі стартового пістолета, який не наносить шкоди, і робив це начебто для того, щоб привернути увагу правоохоронців.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня Харківський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Михайла Базалєя, підозрюваного у побитті тележурналіста.

7 червня 2019 року на території торговельного центру "Барабашово" стався конфлікт між підприємцями та представниками громадських об’єднань через рейдерські захоплення приватної власності. Під час конфлікту був жорстоко побитий оператор служби теленовин "Вісті" 36-річний Вадим Макарюк. Постраждалий був госпіталізований у міську лікарню швидкої допомоги. Зараз він проходить реабілітацію у Харківській обласній лікарні.

За даними моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів-2019", з початку року зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, у тому числі у Києві та Київській області, Одесі та Одеській області, у Черкасах, де від отриманих в результаті нападу травм загинув журналіст Вадим Комаров, та у Харкові.