Побиття журналіста на "Барабашово": підозрюваного залишили під домашнім арештом

Харківський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом підозрюваного у побитті журналіста під час масової бійки на ринку "Барабашово".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар суду Євгенія Бондаренко.

"Суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Михайла Базалєя - підозрюваного у побитті тележурналіста Вадима Макарюка 7 червня під час безладу на ринку "Барабашово", - повідомила Бондаренко.

За її словами, суд відмовився задовольнити апеляційні скарги захисту підозрюваного щодо рішення Київського райсуду Харкова від 16 липня, який обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт - до 10 серпня.

Підозра Михайлу Базалєю органом досудового розслідування висунута за частиною 3 статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та частиною 2 статті 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові стався конфлікт серед підприємців та представників громадських об’єднань через рейдерські захоплення приватної власності. Під час конфлікту був жорстоко побитий оператор місцевої служби теленовин 36-річний Вадим Макарюк. На відео свідків видно, як невідомий стріляє у бік оператора. Постраждалий був госпіталізований у міську лікарню швидкої допомоги. Зараз він проходить реабілітацію у Харківській обласній лікарні.

За даними поліції, усього в конфлікті постраждали 9 людей.

На сьогодні Київський райсуд Харкова обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом до 11 серпня для 4-х підозрюваних в побитті журналіста.

Прокурор просив для усіх чотирьох арешт з перебуванням у СІЗО.

За даними моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів-2019", які 12 липня оприлюднив на прес-конференції в Харкові голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, з початку року зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, у тому числі у Києві та Київській області, Одесі та Одеській області, у Черкасах, де від отриманих в результаті нападу травм загинув журналіст Вадим Комаров, та у Харкові.

Побиття журналіста на "Барабашово": суд залишив підозрюваного під домашнім арештом