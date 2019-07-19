Конфлікт на ринку "Барабашово": перевірка не виявила порушень у діях поліції

Службова перевірка не виявила порушень у діях поліції під час конфлікту 7 червня на ринку "Барабашово" у Харкові, де було побито тележурналіста Вадима Макарюка.

Про це сказав на брифінгу, коментуючи дії поліції, заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Віталій Гузь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За результатами ініційованої 11 липня службової перевірки дій поліції під час конфлікту з масовою бійкою на ринку "Барабашово", де було побито журналіста служби новин "Вести" Вадима Макарюка, підстав для дисциплінарних стягнень немає", - зазначив Гузь.

За його словами, матеріали перевірки направлені до Державного бюро розслідувань (ДБР).

"У ДБР ухвалять остаточне рішення. Якщо є склад злочину, будуть допитувати, висувати підозри", - додав Гузь.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 червня під час конфлікту на ринку "Барабашово" у Харкові група невідомих накинулася на 36-річного телеоператора служби новин "Вести" Вадима Макарюка: йому залили очі газом, завдали черепно-мозкової травми, розбили камеру і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом. На відео очевидців видно, як невідомий стріляє у бік оператора.

Постраждалого журналіста у важкому стані госпіталізовано до Харківської міської лікарні швидкої допомоги. На сьогодні Макарюк переведений на реабілітаційне лікування до Харківської обласної клінічної лікарні. Мова про повернення в професію поки що не йде: у нього труднощі з вимовою, погано діє права рука.

За даним поліції, число постраждалих у конфлікті, пов'язаному з рейдерським захопленням приватної власності, - дев'ятеро людей.

Київський райсуд Харкова обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом до 11 серпня на період досудового слідства для чотирьох підозрюваних у побитті Макарюка. Прокурор просив для всіх чотирьох утримання під вартою, тобто, СІЗО.

Розслідування за фактом конфлікту здійснюється в рамках кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) і ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) КК України.

Напад на Макарюка кваліфіковано за статтями КК: ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій).