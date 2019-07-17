У Харкові заарештовано четвертого підозрюваного у нападі на журналіста

Київський райсуд Харкова обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом для четвертого підозрюваного у побитті телеоператора служби новин "Вісті" Вадима Макарюка 7 червня під час конфлікту на ринку "Барабашово".

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в Київському райсуді.

"Суд обрав цілодобовий домашній арешт з електронним засобом стеження для четвертого підозрюваного у побитті тележурналіста Вадима Макарюка 7 червня під час бійки на ринку "Барабашово", - відзначили в суді.

Цей запобіжний захід, додали в суді, триватиме до 11 серпня - до закінчення строку досудового розслідування.

"Прокурор просив суд призначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави, оскільки проти нього є відеосвідчення перебування на місці події. Водночас, підозрюваний - це Михайло Базелев - пояснив, що він на місці бійки був випадково і нікого не бив, хоча його самого били", - пояснили в суді.

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Підозрюваний, стало відомо, приїхав до Харкова з Донбасу, навчається на 3 курсі в одному з харківських вишів. Йому інкримінують перешкоджання журналістській діяльності та нанесення побоїв журналісту в момент виконання ним службових обов'язків, санкція статей - до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 7 червня під час конфлікту на ринку "Барабашово" група невідомих накинулася на 36-річного телеоператора служби новин "Вісті" Вадима Макарюка: йому заслали очі газом, завдали черепно-мозкову травму, розбили камеру і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом. На відео очевидців видно, як невідомий стріляє в бік оператора. Постраждалий журналіст у важкому стані госпіталізований у Харківську міську лікарню швидкої допомоги.

На сьогодні Вадим Макарюк переведений на реабілітаційне лікування в Харківську обласну клінічну лікарню. Мова про повернення в професію поки не йде: у нього труднощі з промовою, погано діє права рука.

За даними поліції, число постраждалих в конфлікті - дев'ять осіб.

12 червня Київський райсуд Харкова обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом для харків'янина Сергія Козлюка, підозрюваного у побитті журналіста під час конфлікту на ринку "Барабашово".

26 червня Київський райсуд обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом для двох харків'ян, підозрюваних у побитті журналіста під час конфлікту на ринку "Барабашово" - Іллі Альошкіна та Олега Радченка. Останнім поряд з побиттям інкримінується умисне знищення або пошкодження майна журналіста.