Побиття журналіста у Харкові: суд відправив ще одного підозрюваного під домашній арешт

Київський райсуд Харкова обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом для Олега Радченка - другого підозрюваного в побитті журналіста Вадима Макарюка під час конфлікту 7 червня на ринку "Барабашово".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час засідання, представники обвинувачення звернулися до суду з клопотанням про обрання для Радченка, якого підозрюють у скоєнні злочинів за низкою статей КК України, включаючи перешкоджання журналістській діяльності та нанесенні тілесних ушкоджень представнику ЗМІ, утримання під вартою без права на заставу через травмування журналіста, який з діагнозом геморагічний інсульт як наслідок закритої черепно-мозкової травми, що викликала також аневризму і крововилив у ліву лобову частину, зараз проходить курс лікування в Харківській міській лікарні швидкої допомоги. Підозрюваний, за словами обвинувачення, також розбив відеокамеру журналіста. Обвинувачення підкреслило, що при будь-якому іншому запобіжному заході залишаються ризики для проведення слідства: підозрюваний родом з Донецької області, в Харкові не має постійної роботи та постійного місця проживання.

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Водночас, представники захисту виступили проти клопотання обвинувачення, посилаючись на те, що суду не надано переконливих доказів прямої провини Олега Радченка, який під час конфлікту знаходився на ринку (у тому числі, на основі допитів свідків).

Коли суддя Наталя Єфименко пішла в дорадчу кімнату для ухвалення рішення про запобіжний захід, кореспонденту Укрінформу вдалося переговорити з підозрюваним Олегом Радченком про ступінь його провини. За його словами, він провину не визнає, хоча дійсно знаходився на місці конфлікту, але при цьому журналіста не бив і відеокамери не розбивав. До того ж він ніколи раніше не знав потерпілого журналіста, на одязі якого не було відзнак, які би вказували, що це журналіст. На питання, з якою метою він перебував на "Барабашово" підозрюваний не відповів.

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Після перебування в нарадчій кімнаті суддя оголосила своє рішення: підозрюваного відправлено під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом до 11 серпня.

Це рішення судді викликало усний протест представників захисту. За словами адвоката Євгенія Самойлова, захист подасть апеляцію.

Водночас, в прокуратурі наразі не готові сказати, чи будуть оскаржувати дане рішення.

Присутні на суді підприємці ринку "Барабашово" розповіли журналістам, що конфлікт виник ще взимку через розпочатий адміністрацією ринку переділ власності; що бійка 7 червня була спровокована якимись "бойовиками", привезеними із сусідніх областей, і що поліція була присутня на місці події, але не втручалася. При цьому підприємці не називали нічиїх прізвищ, підкреслюючи: "Нам ще тут жити та працювати".

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 12 червня суд обрав запобіжний захід - домашній арешт з електронним браслетом - Сергію Козлюку, підозрюваному в побитті журналіста Вадима Макарюка в ході конфлікту 7 червня на ринку "Барабашово".

Увечері 7 червня 36-річний журналіст-оператор харківської служби новин "Вести" Вадим Макарюк доставлений в міську лікарню швидкої допомоги з черепно-мозковою травмою, отриманою під час конфлікту на ринку "Барабашово". На сьогодні він переведений з реанімації в загальну палату, але є ризик повторного інсульту.

Число постраждалих під час конфлікту - дев'ять осіб.