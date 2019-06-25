Суд залишив під домашнім арештом підозрюваного у нападі на харківського журналіста

Харківський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у побитті місцевого телеоператора Вадима Макарюка.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"24 червня 2019 року колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурора і підозрюваного Сергія Козлюка, поданих на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

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Як нагадали в суді, слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова щодо Козлюка було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання. Підозрюваному заборонено залишати помешкання без дозволу слідчого органу, прокурора або суду до 10 серпня 2019 року.

Підозру Сергію Козлюку пред’явлено за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній та професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї), ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 7 червня на території ТЦ "Барабашово" стався конфлікт між активістами "Національного корпусу", підприємцями з ТЦ та його охороною. У ньому постраждав оператор "24 каналу" та харківської служби новин "Вести" Вадим Макарюк. Лікарі діагностували у нього геморагічний інсульт, що виник у результаті крововиливу в мозок після побиття.

За кілька днів після події слідство оголосило підозру Козлюку. Санкція інкримінованих йому статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Крім того, слідчі повідомили про підозру ще двом особам, причетним до нападу на телеоператора.