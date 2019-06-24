Побитого у Харкові відеооператора перевели з реанімації

Відеооператора Вадима Макарюка, якого побили у торговому центрі в Харкові, перевели з реанімації, однак у найближчі чотири місяці є загроза повторення інсульту.

Про це Укрінформу повідомили у понеділок у пресслужбі Національної спілки журналістів України.

"Постраждалий під час нападу оператор Вадим Макарюк на сьогодні почувається краще – його вже перевели з реанімації. Нині Вадим перебуває на лікуванні в неврологічному відділенні, його стан, за даними лікарів, ще досі важкий, і в найближчі чотири місяці є загроза повторення інсульту. Наразі Вадим займається із реабілітологом – працює над відновленням рухомості, мовлення тощо", - йдеться у повідомленні.

За словами колеги оператора Анни Черненко, у нього проблеми з правою рукою: вона практично нерухома. "Також часткова амнезія. Відтак, протягом найближчих 10-15 днів лікарі не дозволяють правоохоронцям спілкуватися з Вадимом через його стан. Зараз йому потрібно берегтися – жодних хвилювань, переживань, адже найближчі місяці є загроза повторення інсульту", - зазначила вона.

В НСЖУ також повідомили, що сьогодні Апеляційний суд перегляне запобіжний захід підозрюваному у побитті Макарюка: "24 червня колегія суддів розгляне апеляційні скарги прокурора і підозрюваного Сергія Козлюка про обрання запобіжного заходу. Раніше, 12 червня, ухвалою слідчого судді Київського районного суду Харкова Сергію Козлюку було обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт за місцем проживання до 10 серпня".

Крім того, як зазначили в НСЖУ, слідчі повідомили про підозру ще двом особам, причетним до нападу на відеооператора. Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, 7 червня двоє харків’ян - 21 та 37 років - на території торговельного центру приєдналися до групи інших осіб, які перешкоджали професійній діяльності журналіста. Вони спочатку погрожували відеооператору насильством, потім переслідували, наздогнавши, почали штовхати, а коли чоловік впав на землю, били ногами. Окрім цього, 37-річний чоловік підняв відеокамеру постраждалого та розбив її”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 21-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінальному кодексу України. 37-річному чоловіку - за ч.1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 7 червня на території ТЦ "Барабашово" стався конфлікт між активістами "Національного корпусу", підприємцями з ТЦ та його охороною. Група невідомих в кількості 50 осіб зайшла на територію центру для вирішення спору майнового характеру з підприємцями. Згодом переговори переросли в конфлікт.

У ньому, зокрема, постраждав оператор "24 каналу" та харківської служби новин "Вести" Вадим Макарюк. Його доправили до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова. Лікарі діагностували геморагічний інсульт, що виник у результаті крововиливу в мозок після побиття.

За кілька днів після події слідство оголосило 26-річному харків’янину підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу ретельно розслідувати напад на Макарюка.