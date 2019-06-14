Напад на відеооператора в Харкові: підозрюваному вдягнули браслет

"Поліцією Харкова виконано рішення суду щодо застосування до підозрюваного електронного засобу контролю", - зазначили у відомстві.

У поліції нагадали, що 12 червня Київський райсуд Харкова обрав 26-річному харків’янину, який підозрюється у нападі на оператора, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю.

"Виконання рішення суду забезпечує Основ'янський відділ поліції. Судове рішення працівники підрозділу отримали 13 червня", - зазначили у поліції.

У поліції наголосили, що для належного виконання рішення суду було здійснено документальну процедуру оформлення запиту на отримання електронного браслета, яка регламентована відповідними нормативними документами.

У свою чергу, впродовж цього часу нагляд за дотриманням рішення суду здійснював дільничний офіцер поліції, який відвідував підозрюваного за місцем проживання.

"Сьогодні, 14 червня, електронний засіб контролю до підозрюваного було застосовано", - поінформували у поліції.

Уточнюється, що цілодобовий контроль за місцем перебування підозрюваного здійснює спеціальний відділ ГУНП в Харківській області.

Як повідомлялося, 7 червня під час конфлікту на території ТЦ "Барабашово" невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного з харківських телеканалів та заволоділи його відеокамерою. Лікарі діагностували в потерпілого геморагічний інсульт, що стався внаслідок крововиливу в мозок після побиття.

Раніше поліція інформувала, що на території ринку "Барабашово" стався конфлікт між активістами "Національного корпусу", підприємцями ринку та його охороною.