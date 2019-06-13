Побиття оператора на "Барабашово": підозрюваного відправили під домашній арешт

Київський районний суд Харкова відправив підозрюваного у нападі на оператора Вадима Макарюка під цілодобовий домашній арешт до 10 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"12 червня Київський районний суд Харкова обрав 26-річному харків’янину запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю", - йдеться у повідомленні.

Слідство оголосило йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 червня під час конфлікту на території ТЦ "Барабашово" невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного з харківських телеканалів та заволоділи його відеокамерою. Лікарі діагностували в потерпілого геморагічний інсульт, що стався внаслідок крововиливу в мозок після побиття.

Раніше поліція інформувала, що на території ринку "Барабашово" стався конфлікт між активістами "Національного корпусу", підприємцями ринку та його охороною.