В ОБСЄ засудили напад на журналіста Макарюка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу ретельно розслідувати напад на оператора служби телевізійних новин “Вісті” Вадима Макарюка.

Відповідну заяву було поширено у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я засуджую напад і побиття Вадима Макарюка і закликаю владу докласти максимум зусиль, щоб негайно притягнути до відповідальності винуватців цього нападу", - заявив Дезір.

Представник ОБСЄ наголосив, що "напади та атаки на журналістів є неприпустимими".

Як повідомляв Укрінформ, Вадим Макарюк постраждав увечері 7 червня під час конфлікту на території ринку "Барабашово" у Харкові. Жорстоко побитого, його доправили до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова. Лікарі діагностували геморагічний інсульт, що стався внаслідок крововиливу в мозок після побиття.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста), ч. 1. ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу.

Заступник начальника ГУНП у Харківській області — начальник слідчого управління Сергій Чиж повідомив, що на записах із відеокамер ідентифіковано двох нападників. Їх не затримували, оскільки правоохоронці збирають доказову базу і чекають, коли лікарі дозволять поговорити з постраждалим. Також знайдено відеокамеру, яку нападники забрали в оператора і розбили, витягнувши при цьому відеокарту.