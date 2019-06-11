Побиття оператора на "Барабашово": журналісти вимагають ефективного розслідування

Харківські журналісти вимагають від Національної поліції та прокуратури ефективно та професійно розслідувати напад на оператора місцевої служби телевізійних новин “Вісті” Вадима Макарюка, який стався 7 червня.

Відкритий лист харківської медіа-спільноти оприлюднив, зокрема, Інститут масової інформації.

“Ми вимагаємо від Національної поліції і прокуратури забезпечити ефективне і професійне розслідування цієї справи. Ми вимагаємо від голови Національної поліції Сергія Князєва, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Генерального прокурора України Юрія Луценка забезпечити публічні звіти їхніх підлеглих про хід і результати розслідування цієї справи. Ми вимагаємо притягнення до відповідальності замовників і виконавців нападу, незалежно від їхніх імен і посад", - йдеться у листі.

Журналісти і громадські діячі, які підписали звернення, наголосили, що причиною побиття, без сумніву, стала професійна діяльність Вадима. На нього напали, коли він виконував редакційне завдання – знімав конфлікт між підприємцями і адміністрацією ТЦ “Барабашово”, в який втрутився “Національний корпус”. Наголошують, що нападники не лише побили оператора, а й розтрощили камеру і забрали картку, на яку фіксувалося відео.

Також представники харківської медіа-спільноти нагадали, що це не перше посягання на життя або здоров'я журналіста, яке сталося в регіоні. Винні у попередніх нападах залишилися непокараними.

Як повідомляв Укрінформ, Вадим Макарюк постраждав під час конфлікту увечері 7 червня на території ринку "Барабашово". Жорстоко побитого, його доправили до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова. Лікарі діагностували геморагічний інсульт, що стався внаслідок крововиливу в мозок після побиття. Наразі постраждалого перевели до 7-ї міської клінічної лікарні.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (“Погроза або насильство щодо журналіста”), ч. 1. ст. 171 (“Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”) та ч. 2 ст. 187 (“Розбій”) Кримінального кодексу України.

Заступник начальника ГУНП у Харківській області — начальник слідчого управління Сергій Чиж повідомив, що на записах з відеокамер ідентифіковано двох нападників на Макарюка. Це люди в цивільному. Наразі їх не затримували, оскільки правоохоронці збирають доказову базу і чекають, коли лікарі дозволять поговорити з постраждалим. Також знайдено відеокамеру, яку забрали у оператора нападники і розбили її, витягнувши при цьому відеокарту.